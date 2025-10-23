В Уфе на время проведения работ перекроют Пугачева, Коммунистическую и другие улицы

С 23:00 сегодняшнего дня, 23 октября, до 6:00 24 октября и с 23:00 24 октября до 6:00 25 октября будут перекрыты:

– улица Геофизиков, возле пересечения с Пугачева;

– улица Пугачева, возле дома с адресом Геологов, 3.

Эти ограничения связаны с проведением работ на сетях электроснабжения.

Также сегодняшнего дня, 23 октября, по 11 ноября будет частично перекрыта проезжая часть по нечетной стороне улицы Коммунистической в районе дома №101.

Также до 10 ноября будет частично перекрыта проезжая часть по нечетной стороне улицы Менделеева в районе дома №160/9.

С первого по 25 ноября частично перекроют участок улицы Менделеева, в районе дома №158.

Эти ограничения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.

До 20 ноября из-за работ на сетях водоснабжения закрыта одна полоса проезжей части Менделеева (по четной стороне возле зданий №158/4 и №158/5).