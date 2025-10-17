Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Жители Башкортостана с начала года набрали кредитов на 358 млрд рублей

Банк России подготовил аналитический доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ». В нем содержится информация о текущем состоянии разных секторов экономики в разрезе макрорегионов.

В отчете говорится, что в августе-сентябре банки продолжили уменьшать проценты по кредитам и вкладам. Вектор задал Банк России, который с начала года трижды снижал ключевую ставку. В результате люди стали чаще брать кредиты и меньше денег хранить на счетах.

Так, в Башкортостане в июле жители оформили кредиты на 52 млрд рублей, в августе – на 56 млрд. В целом за восемь месяцев жители республики заняли в банках 358 млрд рублей.

В структуре потребкредитов преобладали кредитные карты и автокредиты. Ипотека росла в основном за счет государственных льготных программ, в первую очередь семейной. В то же время увеличилась и выдача рыночной ипотеки.

Также к началу сентября жители Башкортостана накопили на вкладах 844 млрд рублей. С начала года сумма увеличилась на 76 млрд, в августе прирост составил три млрд рублей.

