Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Инфляция в Башкортостане в сентябре ускорилась до 8,23%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам сентября 2025 года.

Инфляция в Башкортостане в сентябре составила 8,23% в годовом выражении.

С начала года фиксировали инфляцию:

январь – 9,24%;

февраль – 9,47%;

март – 9,91%;

апрель – 9,55%;

май – 9,6%;

июнь – 9,22%;

июль – 8,58%;

август – 8,03%.

Таким образом, в 2025 году это первое ускорение инфляции после трех месяцев замедления подряд. Официального комментария от регулятора пока нет.

Августовское замедление связывали с увеличением предложения овощей и фруктов, яиц и молочной продукции, а также со снижением цен на услуги.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: