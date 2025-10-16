Инфляция в Башкортостане в сентябре ускорилась до 8,23%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам сентября 2025 года.
Инфляция в Башкортостане в сентябре составила 8,23% в годовом выражении.
С начала года фиксировали инфляцию:
январь – 9,24%;
февраль – 9,47%;
март – 9,91%;
апрель – 9,55%;
май – 9,6%;
июнь – 9,22%;
июль – 8,58%;
август – 8,03%.
Таким образом, в 2025 году это первое ускорение инфляции после трех месяцев замедления подряд. Официального комментария от регулятора пока нет.
Августовское замедление связывали с увеличением предложения овощей и фруктов, яиц и молочной продукции, а также со снижением цен на услуги.
