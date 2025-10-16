Инфляция в Башкортостане в сентябре ускорилась до 8,23%

Инфляция в Башкортостане в сентябре составила 8,23% в годовом выражении.

С начала года фиксировали инфляцию:

январь – 9,24%;

февраль – 9,47%;

март – 9,91%;

апрель – 9,55%;

май – 9,6%;

июнь – 9,22%;

июль – 8,58%;

август – 8,03%.

Таким образом, в 2025 году это первое ускорение инфляции после трех месяцев замедления подряд. Официального комментария от регулятора пока нет.

Августовское замедление связывали с увеличением предложения овощей и фруктов, яиц и молочной продукции, а также со снижением цен на услуги.