Санатории Башкортостана вошли в топ-5 лучших в России

Об этом сегодня, девятого октября, рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

По итогам летнего туристического сезона 2025 года санаторно-курортные комплексы в Башкортостане приняли более 65 тыс. человек.

«Мы идем с положительной динамикой – рост популярности на 6% по сравнению с прошлым летом. Это подтверждение того, что качество наших услуг ценит все больше людей. И это объяснимо: наши здравницы славятся уникальной природой, современной медициной и разнообразием программ. Такой отдых – и приятный, и полезный.

Работу продолжаем. Перед нами стоит задача развивать и раскрывать потенциал наших курортов. Верю, что Башкортостан станет одним из главных центров оздоровительного туризма в стране», – сообщил Назаров.