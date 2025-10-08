Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане снижается заболеваемость ОРИ и гриппом

В Роспотребнадзоре Башкортостана отчитались по ситуации с распространением гриппа и острых респираторных инфекций на территории республики.

Согласно отчету Роспотребнадзора, на территории республики отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на 15,8%. Зарегистрировано более 25 тыс. случаев заболевания.

Из числа заболевших 46% – дети до 14 лет. По большей части распространены заболевания негриппозной этиологии (риновирусы, COVID-19).

«В сезон высокой активности вирусов острых респираторных инфекций важно помнить о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. При первых же признаках заболевания следует обращаться к врачу», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

