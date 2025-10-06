Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе продлили перекрытие улицы Менделеева

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: 2gis.ru/Artem tyumen

До 20 октября текущего года продлено перекрытие одной полосы проезжей части по нечетной стороне улицы Менделеева (напротив зданий №158/4 и №158/5).

Ограничение связано с работами на сетях водоснабжения.

Кроме того, с 16:00 девятого октября до 16:00 10 октября закроют парковку перед Дворцом борьбы по улице Рудольфа Нуреева.

В это время там пройдет заседание совета по вопросам развития физической культуры при главе республики.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: