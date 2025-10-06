В Уфе продлили перекрытие улицы Менделеева

До 20 октября текущего года продлено перекрытие одной полосы проезжей части по нечетной стороне улицы Менделеева (напротив зданий №158/4 и №158/5).

Ограничение связано с работами на сетях водоснабжения.

Кроме того, с 16:00 девятого октября до 16:00 10 октября закроют парковку перед Дворцом борьбы по улице Рудольфа Нуреева.

В это время там пройдет заседание совета по вопросам развития физической культуры при главе республики.