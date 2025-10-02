В Уфе перекроют Пушкина, Советскую и еще несколько улиц

С сегодняшнего дня, второго октября, по шестое октября полностью перекроют короткий участок улицы Юбилейной в районе дома №2/1 в связи с капитальным ремонтом участка водопровода.

С 6:00 четвертого октября до 5:00 шестого октября будет закрыт съезд с улицы Заки Валиди на Воровского. В это время там будут асфальтировать подходы к арочному мосту.

Кроме того, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Башкортостан, перекроют:

– улицу Театральную – 10 октября с 8:00 до 13:00 и 11 октября с 8:00 до 12:00;

– улицу Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и улицу Советскую (от Заки Валиди до Октябрьской Революции) – 11 октября с 8:00 до 11:30.