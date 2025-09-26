В Уфе перекроют Восточный выезд и несколько улиц

Минтранс Башкортостана и администрация Уфы предупреждают о введении ограничения движения транспорта и просят жителей заранее планировать маршруты.
Платную дорогу Восточный выезд полностью перекроют в следующий четверг, второго октября, с 1:00 до 5:00.
Движение перекроют по направлению федеральной трассы М-5 «Урал». Въезд со стороны проспекта Салавата Юлаева также будет закрыт.
В это время будет проводиться монтаж струйного вентилятора в южном тоннеле.
Кроме того, с сегодняшнего дня, 26 сентября, перекрывают:
– до 30 октября – треть проезжей части улицы Перспективной в районе дома №41;
– до 15 декабря – переулок Российский – в районе пересечения с улицей Российской,
четную сторону улицы Российской – от переулка Российского до дома №9 по Шота Руставели,
половину проезжей части улиц Львовская и Шота Руставели в районе пересечений с Российской.
Эти ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.
Комментарии (0)