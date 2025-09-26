Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе перекроют Восточный выезд и несколько улиц

Минтранс Башкортостана и администрация Уфы предупреждают о введении ограничения движения транспорта и просят жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Минтранс Башкортостана

Платную дорогу Восточный выезд полностью перекроют в следующий четверг, второго октября, с 1:00 до 5:00.

Движение перекроют по направлению федеральной трассы М-5 «Урал». Въезд со стороны проспекта Салавата Юлаева также будет закрыт.

В это время будет проводиться монтаж струйного вентилятора в южном тоннеле.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 26 сентября, перекрывают:

– до 30 октября – треть проезжей части улицы Перспективной в районе дома №41;

– до 15 декабря – переулок Российский – в районе пересечения с улицей Российской,

четную сторону улицы Российской – от переулка Российского до дома №9 по Шота Руставели,

половину проезжей части улиц Львовская и Шота Руставели в районе пересечений с Российской.

Эти ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: