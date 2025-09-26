Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

По всей Уфе завоют сирены

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает о запланированной проверке систем оповещения населения.

Это плановая проверка. Сирены в Уфе включат на три минуты в среду, первого октября, запустят и громкоговорители.

В эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщения о проведении проверки.

Комплексная проверка региональной системы оповещения проводится несколько раз в год. Обычно включаются сирены, гудки и другие звуковые сигнальные средства, в том числе сирены специальных автомобилей, чтобы привлечь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: