По всей Уфе завоют сирены

Это плановая проверка. Сирены в Уфе включат на три минуты в среду, первого октября, запустят и громкоговорители.

В эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщения о проведении проверки.

Комплексная проверка региональной системы оповещения проводится несколько раз в год. Обычно включаются сирены, гудки и другие звуковые сигнальные средства, в том числе сирены специальных автомобилей, чтобы привлечь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.