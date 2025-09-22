Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Парламент Башкортостана опубликовал памятку на случай отключения мобильного интернета

За последние две недели в Башкортостане дважды массово отключали мобильный интернет. Причины этого объяснили в Госсобрании республики.

«Ограничения связаны с атаками беспилотных боевых летательных аппаратов, направляемых украинским режимом.

Как объясняют эксперты, в последнее время террористы используют для навигации дронов именно сотовые сети и вышки.

Российским службам, обеспечивающим безопасность, приходится идти на подобные меры для затруднения наведения беспилотников», – говорится в сообщении.

На случай отключения мобильного интернета в Госсобрании рекомендуют:

– носить с собой наличные;

– запомнить или записать важные номера телефонов;

– сохранить в телефонной книжке номера служб вызова такси;

– использовать в навигаторах функцию сохранения городских карт в памяти телефона, чтобы пользоваться ими офлайн;

– пользоваться общественными сетями Wi-Fi.

