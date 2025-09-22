Парламент Башкортостана опубликовал памятку на случай отключения мобильного интернета

За последние две недели в Башкортостане дважды массово отключали мобильный интернет. Причины этого объяснили в Госсобрании республики.
«Ограничения связаны с атаками беспилотных боевых летательных аппаратов, направляемых украинским режимом.
Как объясняют эксперты, в последнее время террористы используют для навигации дронов именно сотовые сети и вышки.
Российским службам, обеспечивающим безопасность, приходится идти на подобные меры для затруднения наведения беспилотников», – говорится в сообщении.
На случай отключения мобильного интернета в Госсобрании рекомендуют:
– носить с собой наличные;
– запомнить или записать важные номера телефонов;
– сохранить в телефонной книжке номера служб вызова такси;
– использовать в навигаторах функцию сохранения городских карт в памяти телефона, чтобы пользоваться ими офлайн;
– пользоваться общественными сетями Wi-Fi.
