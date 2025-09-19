Центробанк объяснил замедление инфляции в Башкортостане в августе 2025 года

Цены в Башкортостане в августе 2025 года, по данным Росстата, снизились на 0,3% к июлю. В основном – из-за увеличения предложения овощей и фруктов, яиц, а также молочной продукции. В конце лета впервые в этом году снизились цены на услуги. Особенно подешевели отдых внутри региона и железнодорожные пассажирские перевозки.

В комментарии регулятора говорится, что в то же время непродовольственные товары подорожали. Так, из-за ослабления рубля выросли цены на смартфоны. Стали дороже парфюмерия и косметика, печатные издания. Их производители перекладывали в цены свои возросшие расходы – на сырье, материалы, транспортировку, оплату труда.

В целом по стране годовая инфляция продолжает снижаться, но пока остается заметно выше целевого ориентира в 4%. Банк России будет необходимое время поддерживать такие ставки в экономике, которые помогут вернуть инфляцию к цели в 2026 году.