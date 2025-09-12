В Башкортостане построят два новых завода

В ходе переговоров подписали соглашения с «ТракСем» и «СГФ Фильтр» на общую сумму 880 млн рублей – это будут инвестиции в проекты на территории Башкортостана.

Уже в ближайшем будущем Башкортостан и Турция построят два новых завода: по производству оборудования для фильтрации и очистки газов и по обработке семян для посадки.

«Особо приятно, что история с семенным заводом – это пример преемственности. Его основа была заложена еще на прошлом сабантуе, когда партнеры начали испытания первых гибридов подсолнечника на базе нашего хозяйства в Абзелиловском районе. Теперь этот успешный опыт перерастает в полноценное производство в Дюртюлинском районе.

Именно такое взаимодействие – наша цель: от переговоров и проверок – к значительным капиталовложениям и новым рабочим местам. Благодарю всех, кто участвовал, за оказанное доверие и плодотворное сотрудничество! Уверена, что впереди у нас много новых совместных проектов», – рассказала Болычева.