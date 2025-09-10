Стало известно, когда запустят движение по арочному Бельскому мосту в Уфе

«Еще весной этого года объект находился в стадии активного строительства, а сейчас его готовность составила 90%.

На данный момент новое пролетное строение, повторяющее архитектурный облик старого моста, полностью собрано. Дорожники вышли на финишную прямую: наносят гидроизоляцию на мосту и в скором времени приступят к укладке асфальта. На сооружении установят барьерные и перильные ограждения, опоры наружного освещения и судовую сигнализацию.

В целом же, для того, чтобы привести его в нормативное состояние, мостовикам пришлось реконструировать девять капитальных опор и возвести две новые. Также здесь построили 22 временные опоры, два временных моста и вспомогательные металлоконструкции и устройства общей массой около 3000 тонн.

Запустить движение по мосту планируют в октябре этого года. Оставшиеся работы, не влияющие на движение транспорта, завершат в 2026 году», – сообщила Минакова.

Этот мост был построен в 1956 году, в 2017 году из-за аварийного состояния он был закрыт для движения. В 2021 году рядом возвели мост-вставку, а в 2022 году приступили к капитальному ремонту.