Реконструкция моста на границе Башкортостана и Татарстана завершена на 85%

Сегодня, восьмого сентября, Минтранс Башкортостана сообщил о том, что этот мост на границе с Татарстаном готов на 85%.

Его протяженность составляет 238,5 м, подходов к сооружению – 431,5 м.

Мост долгое время находился в аварийном состоянии, и проезд по нему представлял опасность. Поэтому в 2024 году приступили к реконструкции сооружения.

Основные работы уже завершены, и дорожники занимаются демонтажем опор временного моста, укладкой верхнего слоя асфальта, покраской укреплений дамб и самого сооружения, а также установкой барьерного ограждения и опор освещения. Кроме того, специалисты заливают водосбросные лотки и укрепляют откосы.