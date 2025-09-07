В Башкортостане ищут инвестора для создания пансионата для пожилых за 34 млн рублей

Корпорация развития республики Башкортостан опубликовала новый кейс: инвесторов ищут в проект по созданию дома престарелых в Дуванском районе. Подобных заведений с хорошим сервисом в республике сейчас очень мало.
Современный пансионат с профессиональным медицинским персоналом по уходу за пожилыми, нуждающимися в посторонней помощи, предлагают создать путем реконструкции существующего здания участковой больницы.
Вместимость – 30 мест.
Количество персонала – 18 человек.
Объем инвестиций оценивается в 34,1 млн рублей.
Заявленный срок окупаемости – 5,8 года, дисконтированный срок окупаемости – 16,3 года.
Прибыль за 20 лет до вычета налогов и других расходов – 265,5 млн рублей.
В 2024 году услуги долговременного ухода в республике получали 173,2 тыс. пожилых.
