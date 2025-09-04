В Башкортостане внесут поправки в закон «О детях войны»

«Дети войны» – это люди, родившиеся с 22 июня 1927 года по третье сентября 1945 года, и пережившие тяготы Великой Отечественной войны, включая лишения, утрату близких и разруху.

На сегодняшний день таковых в республике проживает более 113 тыс. человек.

С принятием поправок список мер соцподдержки «детей войны» пополнится правом внеочередного обслуживания в офисах МФЦ Башкортостана.

«Во многих странах мира существует практика приоритетного обслуживания социально уязвимых групп населения, включая пожилых людей и участников боевых действий.

Подобная норма также успешно действует в ряде российских регионов, доказывая свою эффективность и целесообразность.

Предоставление льготы на внеочередное получение государственных и муниципальных услуг позволит упростить доступ к необходимым услугам и снизить нагрузку на пожилых людей, которым часто сложно справляться с бюрократическими процедурами и длительными очередями», – прокомментировали меру в парламенте.