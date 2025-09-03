В правительстве рассказали, каким будет придорожный сервис в Башкортостане в 2030 году

«Представьте путешествие, где каждая остановка – это не просто заправка, а целый комплекс удобств и сервиса. Именно таким мы видим будущее дорожной инфраструктуры нашей республики, и постепенно приближаем его.

За последние четыре года в сфере придорожного сервиса Башкортостана произошёл настоящий прорыв: количество объектов, обеспечивающих комфорт автопутешественников, увеличилось более чем в два раза – построено 1018 новых и модернизировано 1031 действующее.

До 2030 года, благодаря новой концепции развития, на смену привычным остановкам придут современные многофункциональные комплексы. Здесь найдется все необходимое: от заправки и кафе до гостиницы и детской площадки. В планах – создание 22 таких зоны вдоль федеральных трасс.

Готовимся к новому уровню комфорта на дорогах Башкортостана, чтобы привлечь туристов и создать новые рабочие места!» – рассказал глава правительства.

За первое полугодие 2025 года в республике построено 80 новых объектов (из запланированных 139) с объемом инвестиций около 760 млн рублей, модернизировано 88 объектов на сумму более 200 млн рублей (из запланированных 144).

Масштабные планы включают строительство 1000 новых и модернизацию 1000 действующих объектов.