В Башкортостане могут ввести штрафы за склонение к аборту

Об этом сегодня, третьего сентября, сообщила пресс-служба регионального парламента.

На сегодняшний день подобные меры приняты во многих субъектах РФ, в том числе Санкт-Петербурге, Крыму, Брянской и других областях.

К склонению не относятся информирование пациенток врачом касательно абортов, а также обсуждения внутри семьи.

В Санкт-Петербурге за склонение к аборту штрафуют на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц – на 10-20 тыс. рублей, юридических на 30-50 тыс. рублей.