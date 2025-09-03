Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане могут ввести штрафы за склонение к аборту

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев поручил изучить опыт российских регионов, внедривших запреты на склонение к проведению абортов.

Об этом сегодня, третьего сентября, сообщила пресс-служба регионального парламента.

На сегодняшний день подобные меры приняты во многих субъектах РФ, в том числе Санкт-Петербурге, Крыму, Брянской и других областях.

К склонению не относятся информирование пациенток врачом касательно абортов, а также обсуждения внутри семьи.

В Санкт-Петербурге за склонение к аборту штрафуют на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц – на 10-20 тыс. рублей, юридических на 30-50 тыс. рублей.

