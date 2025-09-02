Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе открылся еще один филиал детского центра «Росток»

Новый филиал расположился в здании №16 по улице Дагестанской. Оно пустовало более 10 лет.

Об открытии филиала центра науки, инноваций и творчества «Росток» сегодня, второго сентября, рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

В здании провели капитальный ремонт, закупили современное оборудование. Направления в центре самые разные – от БПЛА, робототехники и программирования до хореографии. Есть также научная лаборатория биоинженерии, лаборатория рецепторно-игрового развития, творческая студия «Арт-пространство».

«Хочу подчеркнуть, что за три года это девятый центр для развития наших детей, которые мы создаем на базе неэффективно используемых муниципальных помещений.

Всего с 2022 года введено более четырех тыс. кв. м новых образовательных пространств, что позволило увеличить охват детей почти на пять тыс. Для сравнения, с 2017 по 2022 годы было передано всего лишь 300 кв. м площадей на эти цели.

Двигаемся в правильном направлении, продолжим эту работу. В ближайшее время запустим еще два новых проекта», – сообщил Мавлиев, опубликовав эти фото в соцсетях.

