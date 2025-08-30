Андрей Назаров: «Год за годом мы только расширяем партнерство с Турцией»

«Рад, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию наше сотрудничество стало прочной основой для развития обеих сторон. Причем год за годом мы только расширяем наше партнерство.

Турецкие компании давно работают у нас, инвестируют в модернизацию и расширение бизнеса. В прошлом году запустили крупный инфраструктурный проект — тоннель с мостом, эстакады и дороги. Также открыли завод по производству кран-балок и мостовых кранов. Все это показывает, что сотрудничество живое и перспективное.

За первое полугодие 2025 года торговля с Турцией достигла 265 млн долларов — отличный показатель!» – написал Назаров в соцсетях.

Премьер-министр отметил также, что на следующей неделе в рамках форума «Зауралье» подпишут еще несколько соглашений по новым проектам с Турцией.