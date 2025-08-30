Андрей Назаров: «Год за годом мы только расширяем партнерство с Турцией»

Премьер-министр правительства Башкортостан Андрей Назаров рассказал об официальной встрече с турецкими партнерами республики.
«Рад, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию наше сотрудничество стало прочной основой для развития обеих сторон. Причем год за годом мы только расширяем наше партнерство.
Турецкие компании давно работают у нас, инвестируют в модернизацию и расширение бизнеса. В прошлом году запустили крупный инфраструктурный проект — тоннель с мостом, эстакады и дороги. Также открыли завод по производству кран-балок и мостовых кранов. Все это показывает, что сотрудничество живое и перспективное.
За первое полугодие 2025 года торговля с Турцией достигла 265 млн долларов — отличный показатель!» – написал Назаров в соцсетях.
Премьер-министр отметил также, что на следующей неделе в рамках форума «Зауралье» подпишут еще несколько соглашений по новым проектам с Турцией.
