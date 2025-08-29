Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе перекроют улицы Гоголя и Правды

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С сегодняшнего дня, 29 августа 2025 года, до 31 марта 2026 года будет полностью закрыт участок улицы Гоголя – от Чернышевского в сторону Красина протяженностью 65 м.

На оставшемся отрезке квартала будет организовано двустороннее движение.

Это перекрытие связано со строительством жилого дома.

30 августа, а также шестого, 13, 20 и 27 сентября с 7:00 до 16:00 будут перекрывать улицу Правды на участке от Таллинской до Новороссийской в связи с проведением сельскохозяйственных ярмарок.

Движение маршрутов общественного транспорта изменится – так, как показано на схеме выше.

