Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Башкортостан вошел в топ-20 регионов с наименьшей долей расходов на коммуналку и топливо

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг российских регионов по доле расходов населения на ЖКУ в 2024 году. В нем учитываются расходы среднестатистической семьи в регионе на оплату коммуналки и топлива.

Лучше всего по стране ситуация в Ингушетии: там среднестатистическая семья тратит на ЖКУ и топливо в месяц порядка 3500,5 рубля – это 4,6% от всех потребительских расходов семьи.

Следом идут Кабардино-Балкарская Республика (4494 рубля 6%), Астраханская область (3741,6 рубля, 6,1%), Дагестан (4041 рубль, 6,2%) и Калмыкия (3784,1 рубля, 6,8%).

Башкортостан в этом рейтинге занимает 17 строчку: среднестатистическая семья в республике тратит на ЖКУ и топливо в месяц 4596,4 рубля, то есть 7,9% от всех месячных расходов. За год доля расходов на коммуналку и топливо увеличилась на 0,3%.

Издание отмечает, что в целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах по сравнению с 2023 годом снизилась на 0,2% и составила 9,4%.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: