Башкортостан вошел в топ-20 регионов с наименьшей долей расходов на коммуналку и топливо

Лучше всего по стране ситуация в Ингушетии: там среднестатистическая семья тратит на ЖКУ и топливо в месяц порядка 3500,5 рубля – это 4,6% от всех потребительских расходов семьи.

Следом идут Кабардино-Балкарская Республика (4494 рубля 6%), Астраханская область (3741,6 рубля, 6,1%), Дагестан (4041 рубль, 6,2%) и Калмыкия (3784,1 рубля, 6,8%).

Башкортостан в этом рейтинге занимает 17 строчку: среднестатистическая семья в республике тратит на ЖКУ и топливо в месяц 4596,4 рубля, то есть 7,9% от всех месячных расходов. За год доля расходов на коммуналку и топливо увеличилась на 0,3%.

Издание отмечает, что в целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах по сравнению с 2023 годом снизилась на 0,2% и составила 9,4%.