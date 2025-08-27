Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Башкортостан за год потратит на нацпроекты 48,8 млрд рублей

На заседании правительства Башкортостана под председательством премьер-министра Андрея Назарова рассмотрели ход реализации национальных проектов в республике.

Фото: Минздрав Башкортостана

Всего в 2025 году на нацпроекты потратят порядка 48,8 млрд рублей. При этом из федерального бюджета привлечено 34,7 млрд рублей.

Руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов сообщил о том, что По итогам семи месяцев уровень достижения национальных проектов по республике составил более 99,8%.

«Национальные проекты направлены на улучшение качества жизни людей. Важно достичь целевых показателей, в том числе повысить узнаваемость нацпроектов среди населения как конечных благополучателей результатов их реализации, а также оперативно брендировать и присваивать QR-коды во все строящиеся и ремонтируемые объекты, вести широкое освещение проводимой работы», – сказал Абдрахманов.

Андрей Назаров обратил внимание руководителей на то, что по итогам года эффективность работы правительства будет оцениваться в том числе и по уровню достижения региональных проектов.

