Башкортостан за год потратит на нацпроекты 48,8 млрд рублей

Всего в 2025 году на нацпроекты потратят порядка 48,8 млрд рублей. При этом из федерального бюджета привлечено 34,7 млрд рублей.

Руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов сообщил о том, что По итогам семи месяцев уровень достижения национальных проектов по республике составил более 99,8%.

«Национальные проекты направлены на улучшение качества жизни людей. Важно достичь целевых показателей, в том числе повысить узнаваемость нацпроектов среди населения как конечных благополучателей результатов их реализации, а также оперативно брендировать и присваивать QR-коды во все строящиеся и ремонтируемые объекты, вести широкое освещение проводимой работы», – сказал Абдрахманов.

Андрей Назаров обратил внимание руководителей на то, что по итогам года эффективность работы правительства будет оцениваться в том числе и по уровню достижения региональных проектов.