Парламент Башкортостана рассмотрит вопрос о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу о запрете продажи вейпов. В случае принятия закона на федеральном уровне у регионов появится возможность полностью блокировать продажу такой продукции.
В парламенте Башкортостана уже заявили, что если соответствующий закон примут, депутаты всерьез рассмотрят такую возможность.
«Полностью разделяем озабоченность распространением этой вредной привычки среди детей и молодежи. На федеральном уровне рассматривается инициатива о передаче регионам полномочий по полному запрету продажи электронных сигарет. В случае ее принятия мы обязательно рассмотрим возможность полного запрета на территории Башкортостана.
Мы одними из первых в стране ввели ограничения на продажу табака, затем распространили их на электронные сигареты и кальяны. Теперь готовы пойти дальше и ввести полный запрет на оборот вейпов», – рассказал спикер парламента Константин Толкачев.
