Парламент Башкортостана рассмотрит вопрос о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет

В парламенте Башкортостана уже заявили, что если соответствующий закон примут, депутаты всерьез рассмотрят такую возможность.

«Полностью разделяем озабоченность распространением этой вредной привычки среди детей и молодежи. На федеральном уровне рассматривается инициатива о передаче регионам полномочий по полному запрету продажи электронных сигарет. В случае ее принятия мы обязательно рассмотрим возможность полного запрета на территории Башкортостана.

Мы одними из первых в стране ввели ограничения на продажу табака, затем распространили их на электронные сигареты и кальяны. Теперь готовы пойти дальше и ввести полный запрет на оборот вейпов», – рассказал спикер парламента Константин Толкачев.