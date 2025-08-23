В Башкортостане продолжается падение цен на овощи и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (5,32%), детские фруктовые консервы (1,66%), колбаса (1,49%), свинина и сухие молочные смеси для детского питания (1,22%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (12,41%), капуста (11,69%), помидоры (10,5%), морковь (10,36%), лук (7,21%) и свекла (3,24%). Подешевели и яйца – правда, всего на 0,54%.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.