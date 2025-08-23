Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане продолжается падение цен на овощи и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 11 по 18 августа 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (5,32%), детские фруктовые консервы (1,66%), колбаса (1,49%), свинина и сухие молочные смеси для детского питания (1,22%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (12,41%), капуста (11,69%), помидоры (10,5%), морковь (10,36%), лук (7,21%) и свекла (3,24%). Подешевели и яйца – правда, всего на 0,54%.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: