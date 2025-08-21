В администрации района рассказали, когда пустят движение по улице Пугачева в Уфе

«Наши жители прекрасно знают, что участок от гипермаркета «Лента» до улицы Сочинской мы откроем к первому сентября.

Второй этап сложный. На участке от «Ленты» до улицы Бородинской, до развязки на улице Генерала Рыленко идет поэтапная работа, но к 11 октября этот участок должны, по информации заказчика и генерального подрядчика, должны открыть. Если четырехполосное движение не успеют, то двухполосное точно запустят.

То есть работа движется, и мы мониторим ситуацию совместно с заказчиком", – сообщил Нурдавлятов.