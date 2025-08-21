Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В администрации района рассказали, когда пустят движение по улице Пугачева в Уфе

Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов прокомментировал одну из наиболее фонящих на сегодняшний день тем – затянувшуюся реконструкцию улицы Пугачева, сроки проведения которой сдвигались уже несколько раз.

«Наши жители прекрасно знают, что участок от гипермаркета «Лента» до улицы Сочинской мы откроем к первому сентября.

Второй этап сложный. На участке от «Ленты» до улицы Бородинской, до развязки на улице Генерала Рыленко идет поэтапная работа, но к 11 октября этот участок должны, по информации заказчика и генерального подрядчика, должны открыть. Если четырехполосное движение не успеют, то двухполосное точно запустят.

То есть работа движется, и мы мониторим ситуацию совместно с заказчиком", – сообщил Нурдавлятов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: