В Башкортостане резко испортится погода, выпадет град

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«19.08.2025 местами по Республике Башкортостан ожидаются грозы, локально град, порывы ветра до 17 м/с. На отдельных участках дорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 м и менее», – говорится в сообщении.

Ветер до 17 м/с относится к категории «крепкий» по шкале Бофорта. Это значит, что он может качать стволы деревьев, поднимается пыль, идти против него будет трудно.

Управление гражданской защиты Уфы также предупреждает о резком ухудшении погоды: в период с 20:00 18 августа до 20:00 19 августа поднимется ветер до 17 м/с, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

