Уфимская компания представила свои беспилотники в Сколково

На стенде Башкортостана компания «Уфимец» представила на стенде региона образцы своей продукции – беспилотную авиационную систему «Уфимец-150», fpv-дрон «Уфимец», электродвигатели в шести модификациях.

Как сообщает глава региона Радий Хабиров, в Сколково двигатели «Уфимца» отлично показали себя в деле: на инженерно-спортивных соревнованиях они стали лучшими сразу в нескольких номинациях, а по характеристикам превзошли даже зарубежные аналоги.

«БПЛА сегодня востребованы в самых разных областях – и в мирной жизни тоже. Важно, что Башкортостан имеет все шансы стать одним из центров развития беспилотной авиации в нашей стране», – написал Радий Хабиров в соцсетях.