На лучшей вакансии августа в Уфе предлагают от 109 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий августа в Уфе выглядит следующим образом:

1. Оператор станка с программным управлением в ОДК-УМПО. Предлагаемая зарплата – от 109 тыс. рублей в месяц.

2. Руководитель финансово-экономической службы в «Лотос Клининг». Предлагаемая зарплата – 100-180 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по работе с клиентами в «Госзаказ». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Монтажник систем вентиляции и кондиционирования в ООО «Таймас». Предлагаемая зарплата – 80-110 тыс. рублей в месяц.

5. Электромеханик в РЖД. Предлагаемая зарплата – 70-100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 180-240 тыс. рублей в месяц (водитель – категории С, Е); в Казани – 150-200 тыс. рублей в месяц (водитель категории Е); в Москве – от 600 тыс. рублей в месяц (гинеколог-репродуктолог).