Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане заработал самый большой в республике элеватор за 2,6 млрд рублей

В республике продолжают поэтапно решать проблему нехватки хранилищ для зерна. Раньше из-за нехватки элеваторов зерно приходилось держать в полях после обработки, и это снижало его цену.

Фото: администрация главы Башкортостана

Теперь таких потерь не будет: в Кармаскалинском районе запустили крупнейший в регионе элеватор. Его вместимость – 122 тыс. тонн зерна, принадлежит агрохолдингу «Урожай».

В январе 2024 года проект представили на «Инвестчасе», и он получил статус приоритетного и господдержку – компенсировали часть затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.

Инвестор сразу приступил к работе – заложил фундамент для пункта приема, очистки, сушки и силосов для хранения семян, начал монтаж конструкций и оборудования. Общий объем инвестиций – 2,6 млрд рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: