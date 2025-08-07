В Башкортостане заработал самый большой в республике элеватор за 2,6 млрд рублей

В республике продолжают поэтапно решать проблему нехватки хранилищ для зерна. Раньше из-за нехватки элеваторов зерно приходилось держать в полях после обработки, и это снижало его цену.
Теперь таких потерь не будет: в Кармаскалинском районе запустили крупнейший в регионе элеватор. Его вместимость – 122 тыс. тонн зерна, принадлежит агрохолдингу «Урожай».
В январе 2024 года проект представили на «Инвестчасе», и он получил статус приоритетного и господдержку – компенсировали часть затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.
Инвестор сразу приступил к работе – заложил фундамент для пункта приема, очистки, сушки и силосов для хранения семян, начал монтаж конструкций и оборудования. Общий объем инвестиций – 2,6 млрд рублей.
