В Башкортостане заработал самый большой в республике элеватор за 2,6 млрд рублей

Теперь таких потерь не будет: в Кармаскалинском районе запустили крупнейший в регионе элеватор. Его вместимость – 122 тыс. тонн зерна, принадлежит агрохолдингу «Урожай».

В январе 2024 года проект представили на «Инвестчасе», и он получил статус приоритетного и господдержку – компенсировали часть затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.

Инвестор сразу приступил к работе – заложил фундамент для пункта приема, очистки, сушки и силосов для хранения семян, начал монтаж конструкций и оборудования. Общий объем инвестиций – 2,6 млрд рублей.