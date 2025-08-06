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В центре Уфы из-за мероприятий перекроют улицы

Минтранс Башкортостана предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Минтранс Башкортостана

На ближайшее время запланирован целый ряд пероприятий:

– Дни армейской культуры;

– III Фестиваль классической музыки «Романтика осени»;

– IV Всероссийский конкурс патриотической песни «Время героев»;

– заседание совета при главе РБ по вопросам развития культуры и искусства.

В связи с этим будут перекрывать следующие улицы:

с 9:00 15 августа до 21:00 30 августа – Пушкина (от Цюрупы до Советской);

с 9:00 21 августа до 23:59 27 августа – Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советскую (от Заки Валиди до Пушкина).

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