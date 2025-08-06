В центре Уфы из-за мероприятий перекроют улицы

На ближайшее время запланирован целый ряд пероприятий:

– Дни армейской культуры;

– III Фестиваль классической музыки «Романтика осени»;

– IV Всероссийский конкурс патриотической песни «Время героев»;

– заседание совета при главе РБ по вопросам развития культуры и искусства.

В связи с этим будут перекрывать следующие улицы:

с 9:00 15 августа до 21:00 30 августа – Пушкина (от Цюрупы до Советской);

с 9:00 21 августа до 23:59 27 августа – Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советскую (от Заки Валиди до Пушкина).