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Жара и дожди: погода в Уфе 4-8 августа

Август в этом году начался с по-настоящему летней жары, в которую так не хочется работать! Хватит ли этого запала надолго – узнаем из прогноза синоптиков.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе с середины следующей рабочей недели осадки будут каждый день, солнца будет мало.

Понедельник, 4 августа: до +30°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +17°, без осадков.

Вторник, 5 августа: до +30°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +18°, небольшой дождь.

Среда, 6 августа: до +27°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +18°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 7 августа: до +28°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +17°, без осадков.

Пятница, 8 августа: до +27°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +17°, дождь.

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