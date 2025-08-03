Жара и дожди: погода в Уфе 4-8 августа

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе с середины следующей рабочей недели осадки будут каждый день, солнца будет мало.

Понедельник, 4 августа: до +30°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +17°, без осадков.

Вторник, 5 августа: до +30°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +18°, небольшой дождь.

Среда, 6 августа: до +27°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +18°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 7 августа: до +28°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +17°, без осадков.

Пятница, 8 августа: до +27°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +17°, дождь.