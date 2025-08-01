Синоптики рассказали, каким будет август в Башкортостане

«По сведению ГМЦ России, в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается на около нормы (норма – +17,2°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 45-65 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в грядущие выходные, второго и третьего августа, будет жара до +28° – +29° днем. Осадков не обещают до начала следующей недели.