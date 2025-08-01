Башкортостан потратит 1,2 млрд рублей на благоустройство общественных пространств

По словам главы кабмина, в прошлом году на эти цели направили около 11 млрд рублей, на эти деньги благоустроили 123 общественных пространства. Пять проектов в Агидели, Янауле, Дюртюлях, Ишимбае и Мелеузе победили во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На приведение в порядок 143 дворов в 33 муниципалитетах было направлено более одного млрд рублей. Установлено и заменено свыше 63 тысяч уличных светильников. Капитально отремонтировано 719 многоквартирных домов, заменено 428 лифтов — расходы составили еще около 4,7 млрд рублей.

Особое внимание уделили развитию общественных пространств и в Уфе. Вложено около 1,5 млрд рублей в обновление 13 зон отдыха, включая озеро Теплое, парк Нефтехимиков и тематические скверы вдоль улицы Ленина.

Андрей Назаров добавил, что на этот год запланировано благоустройство 94 общественных пространств на сумму около 1,2 млрд рублей. Капитально отремонтируют 600 многоквартирных домов с заменой 620 лифтов.