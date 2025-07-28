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В Башкортостане предложили строже наказывать родителей, чьих детей поймали за рулем

Парламент Башкортостана направил на предварительное рассмотрение в совет законодателей РФ проект федерального закона об увеличении сумм штрафов.

Речь идет о штрафах в отношении родителей и законных представителей детей, которые допускают несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.

Законопроектом предлагается в разы повысить суммы этих штрафов: со 100-500 рублей до 5 000-10 000 рублей. Если же подросток находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – до 15 000-20 000 рублей.

Как сообщили в парламенте, инициатива вызвана статистикой правонарушений. Если в 2022 году в стране было выявлено около 29 тыс. фактов управления подростками транспортными средствами, а в 2023 – 33 тыс., то в 2024 – уже более 44 тыс.

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