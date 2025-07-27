Прохлада и дожди: погода в Уфе 28 июля – 1 августа

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе осадки будут почти каждый день, но завезут пару солнечных деньков.

Понедельник, 28 июля: до +21°, облачно, небольшой дождь, в ночь на вторник – +15°, небольшой дождь.

Вторник, 29 июля: до +23°, облачно, дождь, в ночь на среду – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 30 июля: до +24°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 31 июля: до +22°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +12°, без осадков.

Пятница, 1 августа: до +23°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на субботу – +15°, небольшой кратковременный дождь.