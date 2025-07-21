В Уфе отключат воду в 4 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 21 по 27 июля 2025 года.
22 июля
Калининский район, холодная вода, с 12:00 до 24:00:
Маяковского – 16.
Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:
Цюрупы – 80, 82, 84.
22-23 июля
Кировский район, холодная и горячая вода, с 11:00 22 июля до 10:00 23 июля:
Переулок 1-й Дуванский – 3, 4.
Переулок 2-й Дуванский – 7, 9, 11.
Софьи Перовской – 11, 15/3, 25, 27, 29, 75.
Сеченова – 6, 8, 8б, 10, 10а.
Ангарская – 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20.
Ижевская – 13/2.
Советский район, холодная и горячая вода, с 10:30 22 июля до 2:30 23 июля:
Запотоцкого – 8, 8/1.
Карла Маркса – 44, 46, 48, 48/1, 50, 52, 52/1, 54, 65/1, 65/2, 71, 83.
Ленина – 65/3.
Революционная – 31.
Подвойского – 17, 26.
23 июля
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11:00 до 18:00:
Проспект Октября – 151, 153, 184.
1629 км – 1в, 2/1, 2а, 2г, 3а.
Дарвина – 27.
24 июля
Калининский район, холодная вода, с 11:00 до 21:00:
Гвардейская – 60.
Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:
Цюрупы – 79.
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