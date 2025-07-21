В Уфе отключат воду в 4 районах

22 июля

Калининский район, холодная вода, с 12:00 до 24:00:

Маяковского – 16.

Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:

Цюрупы – 80, 82, 84.

22-23 июля

Кировский район, холодная и горячая вода, с 11:00 22 июля до 10:00 23 июля:

Переулок 1-й Дуванский – 3, 4.

Переулок 2-й Дуванский – 7, 9, 11.

Софьи Перовской – 11, 15/3, 25, 27, 29, 75.

Сеченова – 6, 8, 8б, 10, 10а.

Ангарская – 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

Ижевская – 13/2.

Советский район, холодная и горячая вода, с 10:30 22 июля до 2:30 23 июля:

Запотоцкого – 8, 8/1.

Карла Маркса – 44, 46, 48, 48/1, 50, 52, 52/1, 54, 65/1, 65/2, 71, 83.

Ленина – 65/3.

Революционная – 31.

Подвойского – 17, 26.

23 июля

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11:00 до 18:00:

Проспект Октября – 151, 153, 184.

1629 км – 1в, 2/1, 2а, 2г, 3а.

Дарвина – 27.

24 июля

Калининский район, холодная вода, с 11:00 до 21:00:

Гвардейская – 60.

Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:

Цюрупы – 79.