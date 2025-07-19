Жители Башкортостана стали брать меньше кредитов

В отчете говорится, что кредитование в Башкортостане продолжило замедляться – прежде всего из-за высоких ставок.

Годовой рост задолженности предприятий перед банками к началу лета составил 16% после 17% в мае. Объем портфеля на первое июня 2025 года оценивается в 625 млрд рублей.

Портфель кредитов жителей республики на начало июня практически не изменился по сравнению с маем и сейчас немного превышает один трлн рублей. При этом задолженность по ипотеке выросла почти на 5% – преимущественно за счет льготных госпрограмм, а по потребительским кредитам примерно настолько же сократилась.

«Период высоких ставок продлится до тех пор, пока спрос и предложение не придут в баланс, а рост цен замедлится примерно до 4% в год. Снизится инфляция – уменьшится и ключевая ставка, а вслед за ней и ставки по кредитам», – отметил управляющий отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов.