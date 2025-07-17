Инфляция в Башкортостане в июне замедлилась до 9,22%

Инфляция в Башкортостане в июне составила 9,22% в годовом выражении.

С начала года фиксировали инфляцию:

январь – 9,24%;

февраль – 9,47%%;

март – 9,91%;

апрель – 9,55%;

май – 9,6%.

То есть это второе замедление инфляции с начала года. Официального комментария от регулятора пока нет. Майское ускорение связывали с высоким спросом и значительным подорожанием услуг. Продукты подорожали в меньшей степени, непродовольственные товары подешевели.