Инфляция в Башкортостане в июне замедлилась до 9,22%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам июня 2025 года.
Инфляция в Башкортостане в июне составила 9,22% в годовом выражении.
С начала года фиксировали инфляцию:
январь – 9,24%;
февраль – 9,47%%;
март – 9,91%;
апрель – 9,55%;
май – 9,6%.
То есть это второе замедление инфляции с начала года. Официального комментария от регулятора пока нет. Майское ускорение связывали с высоким спросом и значительным подорожанием услуг. Продукты подорожали в меньшей степени, непродовольственные товары подешевели.
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