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Банк еды «Азык-тулек» за год работы раздал более 44 тонн продуктов

В прошлом году в Башкортостане заработало представительство банка еды «Русь» – региональный банк еды «Азык-тулек».

Фото опубликовала Ленара Иванова

«Русь» – это самый крупный банк еды и первая фудшеринговая организация в России.

Основная цель работы банка еды – оказание продуктовой помощи нуждающимся. В первую очередь такая форма поддержки адресована подопечным социальных учреждений, служб семьи, одиноким пенсионерам, семьям с детьми в трудной ситуации.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова сообщила о том, что за 12 месяцев работы Региональный банк еды «Азык-тулек» раздал более 44 тонн продуктов.

Жители республики получают продуктовую помощь также во время выездных акций «Поезд заботы», «Снежный десант». Организована ситуативная передача продуктов в учреждения республики. Отдельные акции по продуктовой помощи проводятся в более чем 30 районах республики.

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