В Уфе из-за мероприятий перекроют центральные улицы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
17 июля в Уфе отпразднуют 100-летие со дня основания УМПО.
В связи с этим с 21:00 16 июля до 23:00 17 июля будет закрыта парковка около Конгресс-холла «Торатау».
Кроме того, 17 июля с 14:00 до 23:00 будут перекрыты улицы:
– Заки Валиди – от Гафури до Аксакова
– Гафури – от Заки Валиди до Пушкина
– Генерал-Губернатора Перовского
– Набережная – от Генерал-Губернатора Перовского до начала оборудованной набережной.
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