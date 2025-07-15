В Уфе из-за мероприятий перекроют центральные улицы

17 июля в Уфе отпразднуют 100-летие со дня основания УМПО.

В связи с этим с 21:00 16 июля до 23:00 17 июля будет закрыта парковка около Конгресс-холла «Торатау».

Кроме того, 17 июля с 14:00 до 23:00 будут перекрыты улицы:

– Заки Валиди – от Гафури до Аксакова

– Гафури – от Заки Валиди до Пушкина

– Генерал-Губернатора Перовского

– Набережная – от Генерал-Губернатора Перовского до начала оборудованной набережной.