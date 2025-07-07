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Башкортостан привлек 1,4 млрд рублей на благоустройство общественных пространств

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях рассказал о масштабных планах по приведению в порядок парков, скверов, пешеходных зон, других общественных территорий республики.

vk.com/radiyhabirov

«В этом году мы одномоментно приводим в порядок больше сотни объектов – по федеральным и региональным программам, за счет муниципальных бюджетов и внебюджетных средств.

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы обновляем 94 территории. На них из федерального бюджета Башкортостану выделили более 1,1 млрд рублей.

Приступили и к проектам, которые победили в IX Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, здесь нам удалось привлечь порядка 500 млн рублей», – сообщил глава региона.

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