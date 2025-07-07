В Уфе за 2 дня задержали 25 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 43 ДТП, пострадали четыре человека.

Пресечено 596 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (86), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (42) и не уступавшие дорогу пешеходам (46).

Кроме того, оштрафовали 41 пешехода-нарушителя.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.