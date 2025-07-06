В Уфе упавшие из-за ветра деревья повредили несколько автомобилей

Как сообщили в управлении гражданской защиты Уфы, при норме осадков на июль 51 мм, вчера, пятого июля, выпало 24 мм.

Из-за грозового фронта в ЕДДС Уфы поступило восемь сообщений о последствиях ливня. В Ленинском, Демском и Кировском районах были подтоплены участки проезжей части. На 20:30 все подтопленные территории были освобождены от воды.

Было также зафиксировано пять случаев падения деревьев в Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Советском районах. Из-за упавших деревьев получили механические повреждения четыре автомобиля.

Никто не пострадал. На местах работают службы города.