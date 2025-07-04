Башстат перечислил топ-5 наиболее подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (4,62%) и морковь (4,05%).

Умеренно поднялись цены на свеклу (1,68%), детские овощные консервы (1,62%) и гречку (1,14%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели капуста (2,01%), творог (1,44%), рис (1,41%), детские мясные консервы (1,13%) и колбаса (1,03%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.