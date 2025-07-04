В Башкортостане компанию оштрафовали на 10 млн рублей за дачу взятки

В период с апреля 2019 года по октябрь 2022 года начальник отдела продаж ООО «Индустрия-сервис» перевел на счета специалиста отдела закупок оборонного предприятия более 1,8 млн рублей.

За это ему пообещали победу на торгах и дальнейшее беспрепятственное заключение контрактов, приемку и оплату выполненных работ по поставке деталей.

Ранее взяткополучатель и взяткодатель уже были осуждены по этому делу, прокуратура отдельно возбудила дело об административном правонарушении по части второй статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья, рассмотрев все материалы дела, оштрафовал организацию на 10 млн рублей.