Синоптики рассказали, каким будет июль в Башкортостане

Первый месяц лета в этом году получился неоднозначным: начался с жары, а закончился дождями и прохладой. Рассказываем о том, чего ждать от погоды в июле.
«По сведению Гидрометцентра России, в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается на около нормы (норма – +19,2°).
Месячное количество осадков предполагается около или меньше нормы (норма – 50-70 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой неделе осадки будут каждый день, температура не поднимется выше +26° днем и не опустится ниже +11° ночью.
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