В Башкортостане завтра запретят продажу алкоголя

Согласно закону в День молодежи установлен запрет на розничную продажу алкоголя. Завтра, 28 июня, розничные магазины не будут продавать никакие алкогольные напитки.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.

Следующая безалкогольная дата, установленная законодательством республики, – День знаний, первое сентября.