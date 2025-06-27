В Башкортостане завтра запретят продажу алкоголя

Республика готовится ко Дню молодежи. Этот праздник отмечается каждый год в последнюю субботу июня.
Согласно закону в День молодежи установлен запрет на розничную продажу алкоголя. Завтра, 28 июня, розничные магазины не будут продавать никакие алкогольные напитки.
Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.
Следующая безалкогольная дата, установленная законодательством республики, – День знаний, первое сентября.
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