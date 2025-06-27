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В Башкортостане завтра запретят продажу алкоголя

Республика готовится ко Дню молодежи. Этот праздник отмечается каждый год в последнюю субботу июня.

Согласно закону в День молодежи установлен запрет на розничную продажу алкоголя. Завтра, 28 июня, розничные магазины не будут продавать никакие алкогольные напитки.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.

Следующая безалкогольная дата, установленная законодательством республики, – День знаний, первое сентября.

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