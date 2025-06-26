В Уфе стартует масштабное обновление уличного освещения

В ходе работ используют энергоэффективные светильники и долговечные материалы. Обещают, что это обеспечит надежную работу системы на долгие годы.

Всего планируют обновить наружное освещение по следующим адресам:

переулок Школьный – 26А, 28Б;

улица Свободы – 36, 38, 15;

улица Черниковская – 9;

улица Обрывная;

переулок Кулибина – 7;

улица Добролюбова;

улица Петра Еремеева;

улица Седова;

улица 2-я Аэродромная;

улица Вертолетная;

улица Российская – 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/1, 78/2;

улица Недошивина (от сквера «Рутто» до дома Генерала Горбатова, 11);

проезд вдоль Бородинской (участок от пересечения Бородинской и Кузнецовского затона до дома Кузнецовский затон, 32);

улица Айская – 69/1;

проезд вдоль Центральной (участок от дома Центральная, 50Б до Армянской);

Уфимское шоссе (пешеходные переходы);

Уфимское шоссе, 27;

переулок Российский (участок от Ладыгина до Российской);

проезд между домами Энтузиастов, 2 и Шафиева, 39;

улица Мусы Джалиля (участок от Островского до Аургазинской);

переулок Майкопский;

улица Высоковольтная – 10, 12, 14;

улица Ущелье;

улица Центральная – 18/1;

Шакша – улица Спортивная (участок от Яблоневой до Кармаскалинской);

Шакша – улица Ручейная (участок от дома №1 до Гвардейской).