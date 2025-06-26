В Уфе стартует масштабное обновление уличного освещения

Команда Уфагорсвета приступает к реализации контракта, подразумевающего установку современного качественного наружного освещения около жилых домов и на тротуарах.
В ходе работ используют энергоэффективные светильники и долговечные материалы. Обещают, что это обеспечит надежную работу системы на долгие годы.
Всего планируют обновить наружное освещение по следующим адресам:
переулок Школьный – 26А, 28Б;
улица Свободы – 36, 38, 15;
улица Черниковская – 9;
улица Обрывная;
переулок Кулибина – 7;
улица Добролюбова;
улица Петра Еремеева;
улица Седова;
улица 2-я Аэродромная;
улица Вертолетная;
улица Российская – 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/1, 78/2;
улица Недошивина (от сквера «Рутто» до дома Генерала Горбатова, 11);
проезд вдоль Бородинской (участок от пересечения Бородинской и Кузнецовского затона до дома Кузнецовский затон, 32);
улица Айская – 69/1;
проезд вдоль Центральной (участок от дома Центральная, 50Б до Армянской);
Уфимское шоссе (пешеходные переходы);
Уфимское шоссе, 27;
переулок Российский (участок от Ладыгина до Российской);
проезд между домами Энтузиастов, 2 и Шафиева, 39;
улица Мусы Джалиля (участок от Островского до Аургазинской);
переулок Майкопский;
улица Высоковольтная – 10, 12, 14;
улица Ущелье;
улица Центральная – 18/1;
Шакша – улица Спортивная (участок от Яблоневой до Кармаскалинской);
Шакша – улица Ручейная (участок от дома №1 до Гвардейской).
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