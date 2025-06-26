В Уфе появились 2 новые улицы

Первую из новых улиц назвали в честь народного поэта Рашита Шакура. Эта улица протяженностью 800 метров расположена в районе Затон-Восточный.

Профессор Рашит Шакуров «внес значительный вклад в развитие топонимики, башкирской литературы, языкознания и журналистики. Автор десятков научных трудов и поэтических сборников. Его стихи переведены на многие языки».

В микрорайоне Сафроновский появилась улица Врача Сакаевой протяженностью 400 метров.

Мастюра Сакаева – заслуженный врач БАССР, Герой Социалистического Труда, заведующая почечным центром Башкирской РКБ им. Г.Г. Куватова.

Под ее руководством в 1963 году в республике было организовано первое отделение «Искусственная почка», где был проведен один из первых в стране гемодиализов при острой почечной недостаточности. Автор более 50 научных работ. Более 40 лет профессиональной деятельности она посвятила развитию и совершенствованию системы медицинской помощи.

Фото Рашита Шакура на обложке опубликовано Министерством культуры РБ