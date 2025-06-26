Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе появились 2 новые улицы

На 52 заседании горсовета Уфы депутаты приняли решение о присвоении названий двум новым улицам в Ленинском районе.

Схема: администрация Уфы

Первую из новых улиц назвали в честь народного поэта Рашита Шакура. Эта улица протяженностью 800 метров расположена в районе Затон-Восточный.

Профессор Рашит Шакуров «внес значительный вклад в развитие топонимики, башкирской литературы, языкознания и журналистики. Автор десятков научных трудов и поэтических сборников. Его стихи переведены на многие языки».

В микрорайоне Сафроновский появилась улица Врача Сакаевой протяженностью 400 метров.

Мастюра Сакаева – заслуженный врач БАССР, Герой Социалистического Труда, заведующая почечным центром Башкирской РКБ им. Г.Г. Куватова.

Под ее руководством в 1963 году в республике было организовано первое отделение «Искусственная почка», где был проведен один из первых в стране гемодиализов при острой почечной недостаточности. Автор более 50 научных работ. Более 40 лет профессиональной деятельности она посвятила развитию и совершенствованию системы медицинской помощи.

Фото Рашита Шакура на обложке опубликовано Министерством культуры РБ

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: